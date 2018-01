Ontvangst Qmusic tijdelijk verstoord door stroomuitval MVO

Een nachtelijke stroomuitval van de zendmast in Sint-Pieters-Leeuw heeft de ontvangst van Qmusic donderdagochtend verstoord in delen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Het euvel deed zich voor tussen 6.30 en 9.20 uur. Inmiddels is alles terug normaal, zo is vernomen van de persdienst van Medialaan, het moederhuis van de radiozender.

Of er een verband is met het stormachtig weer, is niet bekend.