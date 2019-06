Ontmoet Valerie Star, de vrouw achter wereldhit ‘Valerie’: “Nee, ik moest niet echt naar de cel” SD

13 juni 2019

16u00

Bron: VICE 0 Muziek Ongetwijfeld heb je al eens meegezongen met het nummer ‘Valerie’. Of je het nu kent in de versie van Amy Winehouse en Mark Ronson, of in de originele uitvoering van The Zutons, het lied blijft onverbiddelijk in je oor zitten. Maar wie is die Valerie eigenlijk? Bestaat ze echt? Ja, zo blijkt. VICE interviewde Valerie Star, zoals de make-upartieste echt heet.

In het interview vertelt de Amerikaanse Valerie Star hoe ze Dave McCabe, de frontman van The Zutons en bedenker van het lied, in Florida ontmoette na een optreden van zijn groep. “Ze hadden zo’n uniek geluid, ik had nog nooit zoiets gehoord”, herinnert de make-upartieste zich. “Toen ze van het podium kwamen, greep ik Dave vast. ‘Ik moet je een drankje aanbieden’, zei ik. ‘Jullie waren geweldig.’ En dat ene drankje werden heel veel drankjes. We bleven daar niet, gingen naar een andere bar en nog een andere. En toen gingen we naar Erin’s huis (Valerie’s vriendin, red.) en dronken we champagne op het dakterras tot de zon opkwam. Dat was onze eerste ontmoeting.” Al snel ontwikkelde er zich een heuse langeafstandsrelatie tussen Valerie en Dave, waarbij ze in verschillende steden waar hij moest optreden, afspraken.

Het koppel besloot uiteindelijk dat Valerie naar Liverpool zou verhuizen, waar Dave woonde. Maar een week voor de verhuis liep het mis. “Ik werd gearresteerd”, klinkt het. “Het was de zevende keer dat ik met een vervallen rijbewijs werd betrapt. Ik kreeg een boete voor te hard rijden, maar omdat ik dacht dat de agenten dom waren, besloot ik om de boete simpelweg niet te betalen, als een soort van sabotage. Maar dan vaardigen ze blijkbaar een arrestatiebevel uit. En het zou kunnen dat ik niet meteen gestopt ben, wat blijkbaar het ontwijken van de politie is. En het zou ook kunnen dat ik op de agent gespuugd heb omdat hij onbeleefd was - en dat is geweldpleging.” Valerie moest dus al het geld dat ze had aanwenden om te vermijden dat ze naar de gevangenis zou gaan. Een verhuis naar Liverpool leek niet echt een goed idee. “Ik vertelde Dave: ‘Het gaat iets langer duren dan gepland. Ik moet een paar gerechtelijke zaken regelen. Ik ben zo’n beetje gearresteerd en heb geen geld meer.’ En toen schreef hij dat nummer: ‘Did you have to go to jail / did your house go up for sale?’”

Ook de zin over haar rosse haren en uitbundige kledingstijl (‘I’ve missed your ginger hair / and the way you liked to dress’) is een van haar favorieten uit het nummer. “Zo zag mijn leven er toen echt uit. Ik kleedde me belachelijk geweldig, volgde een jongen uit een band en was goed in gearresteerd worden.”

‘Valerie’ werd pas echt razend populair toen Mark Ronson en Amy Winehouse een coverversie van het nummer maakten. “Ik herinner me dat ik Mark ontmoette toen hij een radio-interview deed met Dave”, zegt Valerie. “Mark zei: ‘Ik heb het gevoel dat ik portefeuille moet openen en je gewoon al mijn geld moet geven’. Heel grappig, maar surreëel. Het lied staat trouwens niet in mijn shuffle playlist. Dat is niet narcistisch, maar ik heb het gevoel dat het op de meest ongemakkelijke momenten zou beginnen spelen.”

Uiteindelijk besloot Valerie om niet naar Liverpool te verhuizen, omdat ze te zeer geworteld was in Florida en New York. Toch heeft ze nog veel liefde voor Dave én voor het nummer. “Ik zeg altijd dat we een soort van rare alien-baby hebben, want we hebben deze connectie tot de dag dat we sterven. Het is gek en bizar - en ja, ik hou enorm veel van hem. Hij is geweldig. Het is nooit fout gelopen tussen ons. Ik herinner me nog de dag waarop hij me over het nummer vertelde. Hij zei: ‘Ik heb zo'n beetje een nummer over je geschreven. En ze gaan er een single van maken.’ En hij wilde me verder niets zeggen. Hij was echt heel verlegen. En ik dacht bij mezelf: oh help, Valerie, hoe gaat dat klinken?”