Ontdek hier alle Belgische genomineerden voor de MTV European Music Awards

04 oktober 2018

14u20

Bron: MTV 0 Muziek De genomineerden van de MTV EMA Best Belgian Act-award zijn bekend. Dit jaar strijden Dimitri Vegas & Like Mike, Warhola, Emma Bale, Dvtch Norris en Angèle voor de felbegeerde award die MTV jaarlijks uitreikt aan de meest succesvolle artiest van dit moment.

De 2017 MTV European Music Awards (EMA) was al een bijzonder editie voor de Nederlandse en Belgische muziekscène. De award voor ‘Best Belgian Act’ ging vorig jaar naar Loïc Nottet, zijn Nederlandse collega en rapper Lil' Kleine verraste door niet alleen de awards voor ‘Best Dutch Act’ in de wacht te slepen, maar ook deze van ‘Best Worldwide Act'.

Benieuwd of ook dit jaar een Belgische of Nederlandse artiest de stunt kan herhalen? Vandaag maakt MTV de vijf Belgische artiesten bekend, genomineerd voor de 2018 MTV European Music Awards in de categorie ‘Best Belgian Act’. De vijf genomineerde Belgische artiesten zijn Angèle, Emma Bale, Dimitri Vegas & Like Mike, Dvtch Norris en Warhola.

Het Belgische publiek kan vanaf vandaag niet alleen zijn favoriete Belgische artiest kiezen. MTV maakt immers ook de genomineerden in de 15 verschillende categorieën bekend. Slokop dit jaar is Camila Cabello. De Cubaans-Amerikaanse zangeres werd maar liefst zes keer genomineerd. Young Thug. Ariane Grande en Post Malone zijn op hun beurt dan weer vijf keer genomineerd.

De 2018 MTV EMAs vinden plaats op zondag 4 november in het Bilbao Exhibition Centre. Wie niets van het spektakel wil missen stemt die dag vanaf 21u af op MTV. Stemmen kan op www.mtvema.com.