Onkunde, broodroof en overspel: 'Grietjes' Isabelle A en Anneke van Hooff

met geslepen messen tegenover elkaar Redactie

27 februari 2018

06u00

Bron: DA 0 Muziek Ooit gezworen vriendinnen, nu praten ze alleen nog via hun advocaten. Isabelle A (42) heeft de stekker uit het damestrio De Grietjes getrokken, maar dat wil medeoprichtster Anneke van Hooff (39) niet zomaar laten gebeuren. In de nasleep van de split komen er in Dag Allemaal nu allerlei onfrisse verhalen aan de oppervlakte.

Een olijke duiventil leek het de voorbij jaren bij De Grietjes. Wie vertrok, deed dat met de glimlach. Nieuwkomers werden met een nog grotere glimlach verwelkomd. De Grietjes, sinds 2013 een garantie voor ambiance in Vlaamse feesttenten, leken de toverformule in handen te hebben. Flexibiliteit alom. Zo kwam Sylvie De Bie al eens Evi Goffin vervangen toen die zwanger werd, nam Esther Sels de plaats in van Sylvie en werd zij op haar beurt vervangen door het ­populaire tv-­gezicht Ianthe Tavernier, alias Floor uit ‘De Buurtpolitie’.

