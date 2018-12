Ongelooflijk maar waar: Britney Spears was uit op nummer van Belle Perez TDS

21 december 2018

10u34

Bron: Qmusic 0

Vandaag, vrijdag, komen de Qmusic-luisteraars te weten wie er op nummer 1 staat in de Top 500 van de 00's. Het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck mocht daarom ook de laatste mystery guest ontvangen in de ochtendshow: Belle Perez. De zangeres brak door in de Zeroes met het nummer ‘Hello World’ en daar moest ze ook iets over kwijt: “Het klinkt nu heel bizar, maar het is echt waar: Britney Spears wilde ‘Hello World’”, bekende Belle. “Mijn producers hebben dan beslist om het nummer in België op te nemen. Dat is dan in Amerika uitgekomen, waar ik dan ook een hele tour heb gedaan en dan via de Europese landen terug naar België en Nederland ben gekomen.”