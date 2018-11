One Direction verliest record aan K-popband BTS KD

21 november 2018

15u14

Bron: Variety 0 Muziek De documentaire ‘Burn The Stage: The Movie’ rond BTS, de Zuid-Koreaanse K-popband, is met 1,4 miljoen kijkers de meest bekeken concertfilm ooit. Het snoept zo het record af van ‘One Direction: Where We Are’, dat strandde op 1,2 miljoen kijkers wereldwijd.

De film ‘Burn The Stage: The Movie’ volgt de BTS-leden tijdens hun ‘BTS Wings’-tournee. Niet enkel de optredens zelf, maar ook materiaal van achter de schermen worden in de documentaire getoond.

One Direction brak in 2014 zelf het record in de categorie ‘event cinema’ met hun documentaire. Toen gingen er wereldwijd 1,2 miljoen mensen naar de film kijken. De film rond BTS ging afgelopen weekend pas in première en zit nu al aan 1,4 miljoen kijkers. De kans zit er dus in dat ze hun gevestigde record nog stevig zullen aandikken.

Het is niet het eerste record dat de boyband weet te verbreken. De groep stond al op koppositie in de prestigieuze Amerikaanse hitlijst Billboard 200, verkocht in een mum van tijd een volledige wereldtournee uit en ontkroonde Taylor Swift als YouTube-heerser. Haar clip ‘Look What You Made Me Do’ was de meest bekeken videoclip op de site, tot BTS ‘IDOL’ uitbracht. Binnen 24 uur werd de clip 45 miljoen keer bekeken.