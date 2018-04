Ondanks het hele incident nog steeds razend populair: Boef breekt records op Spotify DBJ

03 april 2018

16u38

Bron: ANP 0 Muziek Rapper Boef (25) heeft met zijn nieuwe single 'Sofiane' een record op Spotify gevestigd. Vrijdag, de dag van de release, werd het nummer in 24 uur meer dan 680.000 gestreamd in Nederland. Boef verbreekt daarmee het record van Ronnie Flex, die eerder dit jaar 650.000 streams haalde.

Boef heeft met Sofiane nóg een record in handen. De bijbehorende video had vrijdag meer dan 1,2 miljoen views en 112.000 likes op YouTube en is daarmee de best bekeken en hoogst gewaardeerde video in 24 uur.

Persoonlijk

Sofiane Boussaadia, zoals Boef in het dagelijks leven heet, vertelt in Sofiane een deel van zijn levensverhaal. Het scoren van een nummer 1-hit was niet het doel van de rapper. "Ik ben echt héél blij met deze records, al was het me met dit nummer daar niet om te doen. Sofiane is een persoonlijk nummer dat ik wilde delen met mijn fans. Dat was best spannend want je weet vooraf niet hoe dit wordt ontvangen. Maar de reacties zijn echt overweldigend en dat is voor mij toch wel het allerbelangrijkste. Al is een record natuurlijk ook altijd een mooie bijkomstigheid", aldus Boef.