Onbekende band strikt dochter Obama voor videoclip (maar knipt haar eruit) Leon van Wijk

29 september 2018

14u17

Bron: AD.nl 0 Muziek Voormalig 'first daughter' Malia Obama (20) heeft onlangs voor het eerst in een videoclip gespeeld. De studente, die normaal gesproken in de luwte leeft, was dansend te zien in een video van de onbekende Amerikaanse band New Dakotas. Om onduidelijke redenen werd ze gisteren uit de clip geknipt.

De video bij het nummer Walking on Air verscheen vorige week al online, maar kwam pas gisteren in het nieuws. Talloze Amerikaanse media beschreven hoe Malia, gekleed in een wijde trui en een gebreid mutsje, zich helemaal liet gaan met een microfoon en een mondharmonica.

De band uit Boston is mogelijk geschrokken van alle aandacht, want sinds gisteren ontbreekt de dansende oudste dochter van Barack Obama in de inmiddels ruim 220.000 keer bekeken clip. Op twee plekken slaat het nummer nu kort over. "Sorry voor het verstorinkje", luidde de enige opmerking van de band.

Het is niet duidelijk hoe Malia aan de klus kwam. Mogelijk was het een vriendendienst. De vier bandleden zouden net als zij studeren aan de prestigieuze universiteit van Harvard. De muzikanten kunnen wel wat aandacht gebruiken, want erg bekend zijn ze niet. Hun populairste nummer is op Spotify iets meer dan 2000 keer afgespeeld, schrijft BBC News. Hun enige andere andere clip is op YouTube ongeveer even vaak bekeken.

Het is overigens geen verrassing dat Malia van muziek houdt. Ze werd eerder bijvoorbeeld gespot bij het bekende muziekfestival Lollapalooza. Ze heeft ook interesse in de mediawereld. Zo liep ze stage bij de bekende HBO-serie Girls en bij het bedrijf van de later na #metoo-aantijgingen gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein.