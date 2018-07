Omzet Studio 100 neemt duik, en dat is de schuld van K3 Frank Dereymaeker

13 juli 2018

06u47

Bron: Eigen berichtgeving 1 Muziek Is het succes van K3 uitgemolken? De naakte cijfers van Studio 100 in België doen vermoeden van wel, want de omzet daalde vorig jaar. Maar Hans Bourlon, de sterke man achter Studio 100, nuanceert. "De achteruitgang was ingecalculeerd, maar K3 blijft een onwaarschijnlijk succesverhaal."

Voor Studio 100 was 2017 het op één na beste jaar ooit qua omzet met 176,2 miljoen euro (+9%), vooral gedreven door internationale groei. Minpunt waren de prestaties van Studio 100 Benelux, dat z'n omzet zag terugvallen van 69,8 naar 61,1 miljoen euro. Onder Studio 100 Benelux vallen alle inkomsten die het concern haalt uit de commercialisering van tv-figuurtjes als Bumba en Samson & Gert, maar ook van K3. Maar het trio zorgde voor minder inkomsten dan het jaar voordien. Is het succes van K3 tanend? Zo ver wil Hans Bourlon, topman van Studio 100, niet gaan. "We moeten eerlijk zijn: 2016 was een absoluut topjaar voor K3. De zoektocht 'K3 zoekt K3' is uitgedraaid op een onwaarschijnlijk succes, net als de afscheidstournee met 450.000 bezoekers. Dat de inkomsten vorig jaar ietwat zouden terugvallen, hadden we dan ook verwacht."

Beter jaar op til

"Maar zeggen dat de nieuwe K3 minder succes boekt dan de vorige meisjes, is te kort door de bocht", gaat Bourlon verder. "Hanne, Marthe en Klaasje hebben met hun tournee 150.000 bezoekers aangetrokken. Dat is minder dan de afscheidstournee, maar dat blijft in België toch nog altijd enorm veel. Dan kan je ook moeilijk spreken van een dip. Tegelijk zijn er 100.000 exemplaren van hun nieuwe cd verkocht. Vind maar eens een zanger die eenzelfde aantal verkoopt in ons land. Het geeft aan dat K3 een fenomeen blijft."

Hans Bourlon maakt zich sterk dat dit jaar het succes van K3 opnieuw zal afstralen op de jaarcijfers van Studio 100 Benelux. "De K3-film ' Love Cruise' heeft 330.000 bezoekers gelokt in België en Nederland. De film is vorig jaar wel uitgekomen, maar het gros van de inkomsten vallen dit boekjaar. En zowel in 2019 als 2020 broeden we op grootse plannen voor K3. Welke? Dat kan ik nog niet zeggen." Maar voor dit boekjaar rekent Bourlon vooral op een andere inkomstenbron. "Het meest belangrijke voor dit jaar worden de voorstellingen van de musical '40-45'. Daar zijn al meer dan 180.000 tickets voor verkocht", geeft hij mee. De voorstellingen starten in oktober.