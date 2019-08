Omstreden rapper Boef tekent bij Sony Music MVO

28 augustus 2019

17u42

Rapper Boef heeft een exclusieve deal getekend met Sony Music Entertainment Benelux, meldt de platenmaatschappij woensdag.

De 25-jarige Boef brak in 2015 bij het grote publiek door met z’n debuut-EP Gewoon Boef. Zijn eerste album Slaaptekort werd twee jaar later een succes. Dit najaar verschijnt zijn nieuwste album.

“Met deze deal laat Sony Music zien hoeveel vertrouwen ze hebben in mijn muziek,” aldus de rapper. “Dat waardeer ik enorm. Ik ben klaar om met Sony de volgende stap in mijn carrière te zetten.”

Negatieve aandacht

Sony prijst Boef als “een pionier, als artiest maar zeker ook als muzikale ondernemer”. De rapper haalde de afgelopen jaren vaak op een negatieve manier de media. Zo werd hij in november 2016 uit zijn huis gezet omdat hij structureel overlast veroorzaakte en kreeg hij in 2017 een taakstraf en een boete omdat hij agenten had beledigd.

Ook ontstond er commotie toen Boef begin 2018 in een vlog twee vrouwen ‘kechs’ (hoeren) noemde. Om deze uitspraken werd een aantal optredens afgezegd. In januari 2019 moest Boef voor de rechter verschijnen voor een groot aantal extreme snelheidsovertredingen.