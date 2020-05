Olivia Trappeniers schrijft ontroerend lied voor Julie Van Espen: “Haar verhaal heeft me enorm geraakt” BDB

05 mei 2020

13u57

Bron: Instagram 0 Muziek Olivia Trappeniers (22) - momenteel te zien in ‘Liefde Voor Muziek’ als gastzangeres van Regi - heeft een ontroerend liedje geschreven voor de vorig jaar vermoorde studente Julie Van Espen. “Haar verhaal heeft me enorm geraakt. Ik moest dit van me afschrijven”, postte ze op Instagram.



Het verschrikkelijke verhaal van Julie Van Espen raakt nog steeds het hele land. De 23-jarige studente werd exact een jaar geleden vermoord door Steve Bakelmans, die ook al veroordeeld werd voor de verkrachting van z’n ex-vriendin.

Ook de Antwerpse zangeres Olivia Trappeniers, die eerder nummers uitbracht onder de naam OT en te horen is in de ‘Liefde voor Muziek’-songs van Regi, is nog steeds aangedaan door het drama. Ze schreef daarom een nummer speciaal voor Julie en postte het op sociale media, met toestemming van de ouders en vrienden van de vermoorde studente. Het liedje heet ‘Home’ en komt stevig binnen. “Ik heb lang getwijfeld om dit te posten. Het verhaal van Julie heeft mij en vele anderen geraakt. Ik voel verdriet, angst, woede, … Ik moest het van me afschrijven. Samen met Léon Paul heb ik de dag voor de mars al mijn gevoelens in een song gegoten. Het nummer heet ‘Home’. Speciaal voor Julie en haar familie en vrienden”, schrijft ze op Instagram. In de bijhorende video zijn verschillende foto’s van de overleden studente te zien.



