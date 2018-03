Ólafur Arnalds komt naar Antwerpen SD

06 maart 2018

10u44 0 Muziek BAFTA Awards winnaar, avant-garde componist, muzikant en producer Ólafur Arnalds voegt nieuwe data toe aan zijn huidige wereldtour die hem op 13 mei naar een uitverkocht Paleis voor Schone Kunsten in Brussel brengt. Zijn volgende concert op Belgische bodem vindt plaats op donderdag 25 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Ólafur Arnalds, onvermoeibaar productief, heeft sinds zijn eerste release in 2007 al ruim een dozijn albums op de teller, solowerk of in samenwerking met anderen, en verkent alles tussen huiskamermuziek en minimal techno. Nu zijn vorige projecten als Island Songs (opgenomen op maar liefst zeven iconische plaatsen in zijn geboorteland IJsland), soundtracks voor TV programma’s als Broadchurch en Philip K. Dick’s Electric Dreams, en een wereldtournee met zijn elektronica band KIASMOS achter de rug zijn, stomen Ólafur en zijn team een gloednieuwe live show klaar.

Voor de gelegenheid omringt Ólafur zich met een uniek ensemble bestaande uit een strijkkwartet, een live drummer/percussionist, en enkele van zijn piano’s en synthesizers. Pronkstuk van de show worden twee deels van zichzelf componerende en spelende piano’s die Ólafur en zijn team de voorbije twee jaar ontworpen hebben.