Officieel de grote chouchou van Vlaanderen: 8.000 fans sluiten Gers Pardoel in hun hart in Lotto Arena Redactie

25 maart 2019

00u00 0 Muziek 'Vuurwerk'. Zo heet de nieuwste show van Gers Pardoel, en dat is precies wat hij zaterdag bracht in de Antwerpse Lotto Arena. Meer dan 8.000 fans omarmden de sympathieke Nederlander als één van hen - en zo is hij nu officieel de grote chouchou van Vlaanderen. "Al sinds het begin krijg ik hier liefde en steun, het voelt echt als thuiskomen."

Je hebt Jan Mulder en Johan Boskamp, en sinds kort ook nog André - 'Leef' - Hazes. Maar dé populairste Nederlander in Vlaanderen moet op dit moment toch Gers Pardoel zijn. De 37-jarige Brabander stond zaterdag op het podium in Antwerpen, en dat was voor iedereen die erbij was onvergetelijk. Met meezingers als 'Ik neem je mee', 'Bagagedrager' en 'Louise' werkte Gers gestaag aan zijn opmars in de Vlaamse hitlijsten, en met passages als jurylid in 'Steracteur, sterartiest' en 'The Voice Kids' zette hij zijn imago als sympathieke noorderbuur door de jaren heen steeds meer kracht bij. Dat alles resulteerde afgelopen weekend in een show die van begin tot eind knetterde. "Ik vond het zelf ook een overweldigend concert", blikt Pardoel terug. "Ik heb er zelfs geen woorden voor, zo heftig was het. Vorig jaar was het ook al een feest, maar nu waren we nóg beter voorbereid. Voor ik het podium opga, bedenk ik me altijd dat iemand misschien zijn laatste centen aan dit optreden besteedde, dat helpt om een goeie show te geven."

Volksmenner

Achteraan op een motor gezeten reed Gers de Lotto Arena binnen en het podium op, met vuurwerk op de achtergrond. En dus werd het publiek - een bonte mengeling van ouders met (jonge) kinderen, oudere koppels en alles daartussen - op tijd en stond getrakteerd op steekvlammen en vuurknallen. Op een bepaald moment kwamen zelfs enkele (schaarsgeklede) dansers wat extra pit in de show injecteren. En Gers? Die bewees dat hij een prima volksmenner is. Een beetje wuiven hier, wat handjes geven daar, foto's nemen met het publiek,... Zelfs de twee nieuwe nummers die hij speelde, vielen in de smaak. "'Zomer' was mijn persoonlijke hoogtepunt. Dat liedje is vorige week vrijdag pas uitgekomen, en toch zong iedereen het al mee, een geweldig gevoel."

Het is al acht jaar geleden dat Gers - of Gerwin, zoals hij echt heet - zijn entree maakte in de Vlaamse hitlijsten. Sindsdien werd hij elk jaar een tikje populairder. "Ik kan er zelf moeilijk de vinger opleggen hoe dat zo gekomen is, maar ik denk gewoon dat het komt door mijn muziek. En mijn karakter misschien, ik weet het niet. Veel mensen hebben me beter leren kennen in 'The Voice Kids', dat helpt misschien ook."

Ruwe bolster, blanke pit

Dat Pardoels populariteit niet snel zal afnemen, bewijst de show die hij al plande voor 18 april van volgend jaar. De Vlamingen lijken de ruwe bolster met de blanke pit helemaal in het hart gesloten te hebben. "Soms heb ik het gevoel dat ik aanvaard ben als een echte Belg. Dat komt misschien ook door het feit dat ik uit de provincie Brabant kom, in het zuiden van Nederland. Ik spreek net als jullie met een zachte 'g'. Belgen zijn hele lieve, warme en integere mensen. Dat merk ik tijdens mijn optredens, maar ook in het dagelijks leven. Al sinds het begin krijg ik hier liefde en steun, het voelt echt als thuiskomen. Op mijn linkerzij heb ik een afbeelding van Nederland laten tatoeëren. Het wordt misschien eens tijd dat ik daaronder een tattoo van België neem. (lacht)"