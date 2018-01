Oepsie: André Hazes gooit per ongeluk microfoon naar publiek TDS

23 januari 2018

Tijdens een concert bij De Vrienden van Amstel Live was André Hazes net iets té enthousiast. De zanger had een knuffel van 'Studio 100'-figuurtje Bumba over zijn microfoon geschoven, maar die knuffel bleek niet goed vast te zitten. Het gevolg liet op zich raden: André Hazes gooit per ongeluk zijn microfoon in het publiek.En hij weet daarbij zanger Xander de Buisonjé ook nog te bekogelen met bier.