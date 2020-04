Oasis brengt niet eerder uitgebracht nummer uit MVO

29 april 2020

18u30

Bron: ANP 0 Muziek Noel Gallagher (52), bekend als voormalig gitarist en songwriter van de band Oasis, komt donderdag om klokslag middernacht met een nieuw nummer van de gesplitte band. Dat schrijft de muzikant op Twitter.

Het nummer genaamd ‘Don’t Stop’ is nog nooit eerder uitgebracht. Gallagher schrijft op Twitter dat hij nogal veel tijd over had, waardoor hij eens in zijn cd’s ging snuffelen. Toen kwam hij een schijfje met dit nummer erop tegen. “Graag gedaan, trouwens”, sluit hij zijn bericht af.

Sinds Oasis in 2009 uit elkaar ging, heeft Noel Gallagher drie albums met zijn band Noel Gallagher’s High Flying Birds uitgebracht. Fans hopen nog steeds op een reünie van Oasis, maar die lijkt er niet in te zitten. Noel en zijn broer Liam (47), zanger van de band, hebben al jaren knallende ruzie.