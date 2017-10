Nummer over vrijen? Dan laat Willy Sommers vrouw Cindy meespelen in nieuwe clip ARo

20u59 0

Niemand minder dan Cindy, de kersverse echtgenote van Willy Sommers, doet mee in zijn nieuwe clip. De nieuwe single heet 'Zondag' en gaat net zoals bij het gelijknamige nummer van Rob De Nijs onder andere over vrijen. Daarom leek het Willy niet meer dan logisch dat hij deze keer niet met een figurante zou werken maar met zijn eigen vriendin - want tijdens de opnames waren Willy en zijn Cindy nog niet getrouwd. Cindy was meteen enthousiast. In de clip wagen Willy en Cindy zich weliswaar niet aan een vrijscene maar maakt Sommers een verrassingontbijtje klaar voor zijn vrouw. En hij leidt haar geblinddoekt naar de tafel.

Peter De Smedt Cindy, de vrouw van Willy Sommers, speelt mee in de clip van de nieuwe single Zondag.