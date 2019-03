Nu ook documentaire over The Jonas Brothers SD

05 maart 2019

07u19

Bron: The Hollywood Reporter 0 Muziek Wie een comeback maakt, doet het maar beter meteen goed. Vraag maar aan The Jonas Brothers. Na bijna zes jaar radiostilte bracht de band eind februari haar eerste single ‘Sucker’ uit, en nu staat er ook een documentaire over de comeback op de planning.

De documentaire, die voorlopig geen naam heeft, komt er in samenwerking met Amazon Studios. Verantwoordelijke Jennifer Salke is erg blij dat de drie broertjes Jonas met haar bedrijf in zee gaan. “Amazon Prime Video is erg trots dat we de exclusieve thuis worden voor deze persoonlijke, achter-de-schermen-blik op The Jonas Brothers als ze zich voorbereiden op hun nieuwe, opwindende tournee.” Ze voegt eraan toe: “Dat de broers opnieuw samen zijn, is het nieuws waarop iedereen hoopte, en we kunnen niet wachten om deze intieme en beklijvende documentaire met de fans te delen.”

Ook The Jonas Brothers zelf zijn in de wolken met hun nieuwe documentaire: “Onze fans zijn de beste in de wereld. We hebben met hen deze reis gemaakt, als The Jonas Brothers, maar ook als individuen.”

Wanneer de documentaire te zien zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.