Nu laatste eigen werk van Avicii werd uitgebracht: deze overleden sterren brengen nog het meeste op

12 juni 2019

14u00

Bron: Forbes 0 Muziek Avicii is al ruim een jaar niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft voortleven. Vorige week werd het album ‘TIM’, de laatste plaat waar de Zweed bij leven aan heeft gewerkt, uitgebracht en die gaat als zoete broodjes over de toonbank. De opbrengst ervan gaat naar de Tim Bergling Foundation, een stichting die zich inspant voor jongeren die het leven niet meer zien zitten. Zelfs na hun overlijden brengen sommige sterren dus nog heel wat inkomsten in het laatje. Deze beroemdheden doen volgens zakenblad Forbes de kassa nog het luidste rinkelen.

10. John Lennon, muzikant (overleden op 8 december 1980)

Inkomsten: 10,5 miljoen euro/jaar

Hoewel de voormalige Beatle in 1980 vermoord werd, verkoopt hij nog altijd meer dan twee miljoen albums per jaar. Het afgelopen jaar verdiende hij meer dan 10,5 miljoen euro dankzij het uitgebreide palmares van The Beatles. In de afgelopen 25 jaar werden in Amerika alleen al meer dan 65 miljoen albums verkocht. Ook de voorstelling ‘Love’ van Cirque du Soleil, die volledig in het teken van de muziek van The Beatles staat, brengt nog veel op.

9. Prince, muzikant (overleden op 21 april 2016)

Inkomsten: 11,5 miljoen euro/jaar

Prince overleed in april van 2016 plots aan een overdosis. Zijn dood kwam geheel onverwachts, want de zanger was nog volop aan het touren. Hij was goed voor zo’n 1,8 miljoen euro per show. Het afgelopen jaar verkocht Prince meer dan 2,5 miljoen platen, meer dan de andere overleden muzikanten. Het bracht zo’n 11,5 miljoen euro op.

8. Marilyn Monroe, actrice (overleden op 5 augustus 1962)

Inkomsten: 12,3 miljoen euro/jaar

Ze was hét sekssymbool uit de jaren ’50. Maar ook vandaag brengt de naam Marilyn Monroe nog veel geld op: 12,3 miljoen euro tijdens het afgelopen jaar. De Authentic Brands Group, die haar nalatenschap beheert, doet er dan ook alles aan om het imago in leven te houden: zo verscheen Marilyn Monroe al aan de zijde van Charlize Theron in advertenties voor een parfum van Dior.

7. Hugh Hefner, uitgever Playboy (overleden op 27 september 2017)

Inkomsten: 13,2 miljoen euro/jaar

De iconische Playboy-eigenaar is in 2017 overleden. Hefner is, omringd door familie, een natuurlijke dood gestorven in The Playboy Mansion in Beverly Hills. Hefner werd 91 jaar en liet zijn vrouw Crystal Harris - met wie hij trouwde in 2012 - en vier volwassen kinderen achter. Zij verdienen vandaag nog altijd grof geld aan zijn nalatenschap: het afgelopen jaar bracht de naam Hugh Hefner meer dan 13,2 miljoen euro op.

6. Dr. Seuss, schrijver (overleden op 24 september 1991)

Inkomsten: 14 miljoen euro/jaar

De Amerikaanse striptekenaar Dr. Seuss, Theodore Geisel in het echt, schreef tijdens zijn carrière meer dan 60 boeken. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het boek waarop de kerstfilm ‘The Grinch’ op gebaseerd is. Hij overleed in 1991, maar zijn werk is nog altijd razend populair. De uitgave van het nooit eerder verschenen boek ‘What Pet Should I Get’ zorgde bovendien voor een flinke duw in de rug van zijn verkoopcijfers.

5. Bob Marley, muzikant (overleden op 11 mei 1981)

Inkomsten: 20,2 miljoen euro/jaar

In 1981 kwam er een einde aan het leven van reggae-icoon Bob Marley. Maar met zijn platenverkoop, het bedrijf Marley Beverage (dat een relaxatiedrank genaamd Marley’s Mellow Mood verkoopt) en House of Marley (met ecologische lifestyle producten) brengt hij nog steeds geld in het laatje. Hij verdiende ruim 20,2 miljoen euro het afgelopen jaar.

4. Charles Schulz, cartoonist (overleden op 12 februari 2000)

Inkomsten: 30 miljoen euro/jaar

Charles Schulz was de bedenker van onder meer Snoopy en die is nog altijd bijzonder winstgevend. De opbrengst van zijn figuurtjes zat bovendien in de lift door de ‘Peanuts’-film uit 2015, die erg populair was. Dr. Seuss verdiende het afgelopen jaar zo’n 14 miljoen euro.

3. Arnold Palmer, golfspeler (overleden op 25 september 2016)

Inkomsten: 31 miljoen euro/jaar

Arnold Palmer was een beroemde Amerikaanse golfer die in de jaren 60 grote successen boekte. Hij wist mee de sport te populariseren, en ook vandaag wordt zijn naam nog altijd hoog in het vaandel gedragen. Palmer bracht in 2001 de Arnold Palmer op de markt, een drankje dat bestaat uit een mix van ijsthee en citroensap. Het wordt nog steeds vlot verkocht, goed voor zo’n 31 miljoen euro het afgelopen jaar.

2. Elvis Presley, muzikant en acteur (overleden op 16 augustus 1977)

Inkomsten: 35,2 miljoen euro/jaar

Een naam die niemand zal verbazen: de muziek van ‘The King’ blijft na al die jaren goed verkopen, met zo’n 1 miljoen verkochte albums per jaar. Toch komt het grootste deel van de opbrengsten niet voort uit de muziek, maar uit de kaartverkoop voor Graceland, zijn landgoed in Memphis. Het afgelopen jaar bracht de naam Elvis Presley zo’n 35,2 miljoen euro op.

1. Michael Jackson, muzikant (overleden op 25 juni 2009)

Inkomsten: 353 miljoen euro/jaar

De King of Pop verdient ook na zijn dood miljoenen. De verkoop van zijn aandelen in platenlabel EMI naar Sony bracht 252 miljoen euro op, maar ook de platenverkoop en de opbrengsten uit de Cirque Du Soleil tournee, genaamd ‘Michael Jackson: The Immortal World Tour’, droegen bij. Het afgelopen jaar bracht Michael Jackson nog ruim 353 miljoen euro op.