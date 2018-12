NTREK dropt track met heel veel West-Vlaamse rappers MVO

26 december 2018

17u54 0 Muziek NTREK, een West-Vlaamse hiphopgroep, maakt de kerstperiode nog iets feestelijker met de release van ‘Heel veel West-Vlaamse rappers’. Zelden dekte een titel zo juist de lading, daar het een samenwerking betreft tussen maar liefst zestien rappers uit West-Vlaanderen.

Op de collab horen we, naast de leden van NTREK zelf, zowel gekende als minder gekende namen passeren. Morsdood, MC Equal, Rijm Tekkie Spans Man, No Exp., plukketuffer, Rah SA, Rookwalm, Vorre, WALTER EGO, Ja Zon, Samoerai, Robby Vk , Brihang & Connard laten stuk voor stuk horen dat hiphop in West-Vlaanderen levendiger is dan ooit.

De track kwam gisteren uit en valt te streamen op het soundcloudaccount van label Fake Records. Hier kan je het nummer beluisteren en downloaden.