Novastar en Stef Kamil Carlens openen Gent Jazz voor Sting

15 januari 2020

10u00

Bron: Belga 0 Muziek Novastar en Stef Kamil Carlens zullen op dinsdag 14 juni Gent Jazz openen. Die dag zal ook de Amerikaanse popzanger Sting optreden. Vorig jaar moest Novastar nog de meubels redden op het Gentse festival nadat Sting zijn optreden op doktersbevel moest schrappen.

Dit jaar komt Sting alsnog optreden, met diezelfde Novastar op het podium. Ook Stef Kamil Carlens staat, net als vorige zomer, geprogrammeerd, op dinsdag 14 juli. Het exotische jazzcollectief Compro Oro sluit op zondag 12 juli de Garden Stage af. En ook de Amerikaanse singer-songwriter Marc Cohn strijkt die dag neer op de Bijlokesite, in het gezelschap van de legendarische gospelband The Blind Boys of Alabama. Ze spelen er net voor Van Morrison.

De festivaldag van Sting is intussen volledig uitverkocht, maar voor de dag met Van Morrison zijn nog tickets te koop.