Nostalgie: cast van 'Degrassi' houdt reünie in nieuwe videoclip van Drake TDS

14 juni 2018

11u49 0 Muziek Drake heeft een nieuwe song op de wereld losgelaten. Maar het is vooral de videoclip die met alle aandacht gaat lopen, want Drake keert in de video terug naar Degrassi, de high school uit de serie waar hij bekend door werd. En jawel, ook de cast van de populaire serie doet mee.

Nostalgie voor de kijkers van 'Degrassi: The Next Generation'. De castleden hebben dan ook een kleine reünie gehouden. Nee, ze hebben geen nieuwe afleveringen ingeblikt. Maar voor de nieuwe videoclip van Drake zijn alle acteurs nog eens keer bij elkaar gekomen.

Verrassend genoeg is de hele cast met de originele acteurs te zien. Paige, Ashley, Craig, Emma: ze maken allemaal hun opwachting in de vertrouwde gangen van de school. De castleden stonden allicht te springen, want zij kennen Drake natuurlijk nog van voor hij wereldberoemd werd. Hij kroop dan ook 145 afleveringen lang in de huid van Jimmy, die in de reeks in een rolstoel zat.

Drake heeft overigens een nieuw album klaar, 'Scorpio'. De plaat verschijnt pas op 29 juni.