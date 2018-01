Noorse ex-winnaar Alexander Rybak wil opnieuw naar het Eurovisiesongfestival KDL

13u56

Bron: ANP 0 EPA Alexander Rybak in 2009 op het Eurovisiesongfestival. Muziek De Noorse zanger Alexander Rybak (31), die in 2009 het Eurovisiesongfestival won, gaat het opnieuw proberen. Hij is een van de finalisten van Melodi Grand Prix 2018, het nationale songfestival van Noorwegen. Dat heeft de Noorse omroep NRK bekendgemaakt.

Rybak heeft zich ingeschreven met het nummer 'That's How You Write A Song'. Hij neemt het in de finale op tegen meer oude bekenden. Zo doet Aleksander Wallmann mee, die vorig jaar als lid van JOWST Noorwegen vertegenwoordigde in Kiev. Ook Stella Mwangi, in 2011 strandde in de halve finales, doet een nieuwe gooi. Zij vormt nu met zangeres Alexandra Rotan een duo. Rybak won het songfestival in 2009 met het aanstekelijke nummer 'Fairytale'.