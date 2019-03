Noordkaap maakt 19 jaar na laatste optreden comeback KD

27 maart 2019

00u00 0 Muziek Goed nieuws voor de fans van Noordkaap. 19 jaar na hun laatste optreden zijn de originele leden een reünie aan het plannen, naar aanleiding van hun 30ste verjaardag.

"We hebben net onze eerste repetitie achter de rug, omdat we graag volgend jaar rond deze periode willen spelen", zegt leadzanger Stijn Meuris (54). "Die eerste repetitie was trouwens heel fijn. Het zat er nog in. Het is een beetje als fietsen, je verleert dat niet. De andere bandleden hebben nochtans al lang niet meer op een podium gestaan." Die andere leden zijn Lars Van Bambost, Erik Sterckx, Wim De Wilde en Nico Van Calster. "Al zijn er natuurlijk meerdere muzikanten geweest. Voorlopig zijn er nog geen plannen om hen bij de reünie te betrekken, maar het zou kunnen dat we daar wel iets mee doen", aldus Meuris. Op nieuwe muziek hoeven fans echter niet te hopen. "Dat is voorlopig nog niet aan de orde. We gaan ons gewoon concentreren op de vele nummers die we al hebben."