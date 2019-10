Noordkaap kondigt extra concert aan KD

11 oktober 2019

16u00 0 Muziek Twintig jaar na de afscheidsconcerten van Noordkaap in 2000 én dertig jaar na het wegkapen van de eerste prijs in Humo’s Rock Rally in 1990 is Noordkaap weer samen in de originele bezetting. De tickets voor hun eerste concert verkopen als zoete broodjes, daarom komt er een extra show.

Op zaterdag 11 april 2020 staan ze voor het eerst weer in de Ancienne Belgique. Een week later, op zaterdag 18 april, wordt er nog een concert gespeeld. Op het programma staan onder andere ‘Arme Joe’, ‘Satteliet Suzy’, ‘Wat is kunst’, ‘Ik hou van u’, ‘Druk in Leuven’, ‘Panamarenko’ en ‘Een heel klein beetje oorlog’. Lars Van Bambost (gitaar), Erik Sterckx (bas), Nico Van Calster (drums), Wim de Wilde (toetsen) en Stijn Meuris (zang) kijken er nu al heel hard naar uit. Eind maart maakten de muzikanten bekend dat ze in 2020 weer op de planken zouden staan. “We hebben net onze eerste repetitie achter de rug, omdat we graag volgend jaar rond deze periode willen spelen”, zei leadzanger Stijn Meuris toen. In april 2020 is het dan ook effectief zover.