Nooit eerder bracht ‘The Voice van Vlaanderen’ zo’n succes voort: na Luka en Bert komt ook Bonni met eerste single JOBG

16 juni 2018

06u00 0 Muziek Nadat The Voice-winnares Luka bij Hooverphonic werd ingelijfd en Natalia’s poulain Bert een eigen single lanceerde, gaat nu ook Bonni voluit voor een zangcarrière. De twintiger eindigde derde bij team Koen, maar kroop direct in de pen voor zijn eerste nummer: ‘Be The One’.

De wonderen zijn 'The Voice'-wereld dan toch nog niet uit. Voor het eerst in vijf jaar tijd stierf de winnaar geen stille dood. Sterker nog, maar liefst drie van de vier finalisten van het voorbije seizoen zijn een half jaar na de ontknoping al terug met hun eigen muziek. Winnares Luka Cruysberghs als nieuwe zangeres bij Hooverphonic en de Kempische rocker Bert Lievens die als vierde eindigde, bracht onlangs onder zijn naam Leafs al een single uit, ‘Easier’. Dat nummer werd trouwens mee geschreven door Louis De Roo, het excentrieke talent van team Alex dat aan de exclusieve muziekschool van Paul McCartney in Liverpool studeert. En nu is er dus Bonni Van Ounsen. Vlaanderen leerde hem kennen als de schattige knuffelbeer die met zijn gitaar een prachtversie van ‘The Man Who Can’t Be Moved’ van The Script bracht en het daarmee tot favoriet schopte in ‘The Voice’. Hij eindigde uiteindelijk derde, maar wist nog vòòr Luka tot winnares bekroond werd dat er een toekomst in de muziekwereld voor hem lag. “Tijdens de wedstrijd werd ik aangesproken door platenmaatschappij Universal Music België. Of ik na 'The Voice' bereid was om van zingen mijn beroep te maken, wilde ze weten. ‘Euh, dat is mijn droom’, lachte ik. Nadien zijn we direct de studio ingedoken”, vertelt Bonni.

Niet verwonderlijk, want tijdens 'The Voice' werd hij al de Vlaamse Ed Sheeran genoemd en als we zijn eerste nummer nu beluisteren, doet zijn stemkleur ons meteen ook aan een mix van Shawn Mendes en Sam Smith denken. ‘Be The One’ is een zomerse pop- en dance beat à la Lost Frequencies, met een catchy refrein dat direct in je hoofd zit. Gisteren werd het al gedraaid en goed onthaald op Qmusic. “Ik vind dat het alles heeft om een zomerhit te worden. Uiteraard wil ik dat ‘Be The One’ de hitlijsten haalt, het liefst op nummer 1. Ik heb er alleszins heel veel werk ingestoken. Ik heb geprobeerd om zowel jong als oud te bereiken. Hopelijk vinden de mensen het mooi”, zegt hij.

Bonni schreef zelf mee aan zijn eerste single. Youssef Chellak heeft het nummer geproducet. Youssef werkte eerder al voor onder andere Tourist Le MC en Bart Peeters. “In het verleden probeerde ik al wel eens nummers te schrijven, maar na één zinnetje geraakte ik niet verder. Nu heb ik bijvoorbeeld de intro volledig zelf geschreven. Ik kan daar zeker nog verder in groeien”, aldus Bonni. Toekomstplannen zijn er al effectief. Deze zomer staat hij 27 juli op Suikerrock, op de Acoustic Stage. “Wekelijks treed ik ook op trouwfeesten op. Als ik niet op het podium sta, werk ik volop aan nieuwe muziek. Zo zal er binnenkort een tweede single volgen en in de toekomst ook een album, waar we al aan het werken zijn. Ik hoop echt nog véél singles en albums te mogen uitbrengen”, lacht hij. Zijn studies marketing staan ondertussen on hold. “Ik wil mij nu volledig focussen op mijn zangcarrière, ik wil er mijn beroep van maken. Moest ik na een jaar merken dat ik niet genoeg werk heb met mijn muziek, kan ik nog altijd gaan studeren, hé.”