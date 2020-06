Nog wat langer wachten: album Adele opnieuw uitgesteld MVO

26 juni 2020

07u46

Bron: ANP 0 Muziek Fans van Adele moeten nog langer wachten op haar vierde album. De nieuwe plaat zou in september verschijnen, maar die datum is vanwege de coronacrisis verschoven naar een nader te bepalen moment. Dat heeft haar manager laten weten aan Music Week.

Adeles manager wil niets zeggen over de nieuwe verwachte datum. “Hij komt wanneer hij klaar is. Ik kan er geen datum aan plakken. We hebben muziek, maar we zijn nog steeds aan het werk.”

Of de plaat dit jaar nog gaat verschijnen, is ook niet duidelijk. Het is alweer vijf jaar geleden dat de zangeres haar derde album 25 uitbracht. Ook voor voorgangers 21 (2011) en 19 (2008) nam Adele goed de tijd.