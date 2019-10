Nog één keer terug: Qmusic haalt iconisch JIM-programma ‘We Like To Party’ van onder het stof TDS

Uitgaan in de nillies: op t-shirts stonden opzichtige prenten of tekens, van een rookverbod was nog lang geen sprake en ‘Dragostea din tei’ van O-Zone knalde door de boxen. En dan was er nog VJ Dimi, die voor ‘We Like To Party’ op JIM op zoek ging naar feestgangers in beschonken toestand om hen voor de camera te halen. Deze week horen de Qmusic-luisteraars hun 500 favoriete platen uit de jaren 2000 tot 2009 tijdens de ‘Top 500 van de 00's’. Reden genoeg voor Qmusic om het iconische JIM-programma met Dimi nog één keer van onder het stof te halen.