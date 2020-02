Noémie Wolfs komt met nieuwe plaat: “Als ze me ooit vragen wil ik ook wel naar Songfestival” MVO

07u30 0 Muziek Noémie Wolfs (32), de voormalige zangeres van Hooverphonic, komt met een nieuwe plaat. Het album heet ‘Lonely boy’s paradise’. Ze maakte die samen met haar vriend, Simon Casier, die we kennen van Balthazar.

Die samenwerking van aanvankelijk niet de bedoeling, zo zegt Wolfs in het Nieuwsblad. “Ik vroeg Simon gewoon om bas te spelen op enkele nummers. Op een avond nam ik hem mee naar de studio, en hij is niet meer vertrokken.”

Dat Hooverphonic nu naar het Songfestival gaat, deert haar niet. Toch, als ze haar ooit vragen, zou ze zo vertrekken. “Als ze me ooit vragen, graag. Al vraag ik me af hoeveel inspraak je zelf krijgt bij zo’n nummer. Het Songfestival is een gek wereldje.”

‘Lonely boy’s paradise’ ligt nu in de rekken.