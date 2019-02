Noel Gallagher wil geen Oasis-muziek in documentaire over broer Liam SD

18 februari 2019

13u58

Bron: NME 1 Muziek Het zit er weer bovenarms op tussen broertjes Noel (51) en Liam (46) Gallagher. Die laatste laat weten dat Noel heeft gedreigd om gerechtelijke stappen te ondernemen als hij materiaal van Oasis gebruikt in zijn nieuwe documentaire, ‘As It Was’.

“Ik heb net vernomen dat ik aangeklaagd zal worden door dat niet zo machtige mannetje en zijn apen bij Ignition (Noels managementbureau, red.) als ik beelden gebruik van mezelf die nummers van Oasis zingt in ‘As It Was’”, schrijft Liam Gallagher op Twitter. ‘As It Was’ is een documentaire die de muzikant later dit jaar wil uitbrengen. Ze gaat over de periode na Oasis, wanneer Liam de rockgroep Beady Eye opricht en daarna een solocarrière begint.

Of er effectief materiaal van Oasis in de documentaire gebruikt zal worden, is niet helemaal duidelijk, maar Liam is alvast flink boos dat Noel hem dat wil verhinderen. Hij vervolgt op Twitter: “Wie is er nu bitter? PS: Wil je hulp om tickets te verkopen?” Het team van Noel weigerde om commentaar te geven aan muziekblad NME.

Liam bracht in 2017 zijn eerste solo-album ‘As You Were’ uit, en werkt momenteel naarstig aan een tweede. Dat zou in 2019 moeten verschijnen. Noel is nog altijd op tour met zijn band Noel Gallagher’s High Flying Birds. De twee broertjes hebben al sinds Oasis in 2009 uit elkaar ging, niet meer echt met elkaar gesproken.