Nirvana's 'Smells Like Teen Spirit' haalt mijlpaal van 1 miljard views op YouTube

27 december 2019

15u08

28 jaar nadat Nirvana 'Smells Like Teen Spirit' uitbracht, heeft het nummer een nieuwe mijlpaal bereikt. De videoclip is namelijk een miljard keer bekeken op YouTube. Opvallend: het is nog maar de tweede muziekvideo uit de nineties die daarin slaagt, na 'November Rain' van Guns N' Roses.

‘Smells Like Teen Spirit' is zonder enige twijfel het meest bekende nummer van Nirvana. De plaat kwam uit in 1991 en zorgde voor de grote doorbraak van de grungegroep rond Kurt Cobain. Nu, 28 jaar na datum, blijft het nummer potten breken. De videoclip, die in juni 2009 online geplaatst werd, is namelijk een miljard keer bekeken op YouTube.

Opvallend genoeg is het nog maar de tweede muziekvideo uit de nineties die daarin slaagt, na ‘November Rain’ van Guns N’ Roses. Dat nummer werd tot op heden bijna 1,3 miljard bekeken. Het volgende nummer uit de jaren negentig dat de mijlpaal haalt, wordt waarschijnlijk ‘Zombie’ van The Cranberries. Momenteel staat de teller op 980 miljoen views. Het wordt dus afwachten wanneer de grens overschreden wordt.