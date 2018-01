Nine Inch Nails komt naar Rock Werchter (en er zijn nóg vijf nieuwe namen) DBJ

26 januari 2018

16u26 0 Muziek Er zijn opnieuw zes bands bekendgemaakt die op Rock Werchter zullen spelen deze zomer. Nieuw zijn Nine Inch Nails, The Script, Anderson .Paak & The Free Nationals, David Byrne, Kaleo en Petit Biscuit.

De rockers van Nine Inch Nails komen naar Rock Werchter. De groep van Trent Raznor staat voor het eerst sinds 2009 nog eens op het Werchter-podium. De vijf andere namen zijn hiphopper Anderson .Paak, voormalig 'Talking Heads'-zanger David Byrne, de IJslandse postrockband Kaleo, de Britse popgroep The Script en de Franse Dj en producer Petit Biscuit.

Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 juli tot zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. Voor donderdag 5 juli zijn Queens Of The Stone Age, Gorillaz, The Script en Marshmello bevestigd. London Grammar, Snow Patrol en Anderson .Paak & The Free Nationals komen op vrijdag 6 juli naar Werchter. Op zaterdag 7 juli verwelkomt Rock Werchter Pearl Jam, Jack White, Khalid, Fleet Foxes en Petit Biscuit. Nick Cave And The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Eels, David Byrne en Kaleo staan op zondag 8 juli op Rock Werchter.