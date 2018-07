Pieter Embrechts volgt Kobe Ilsen op als presentator Night of the Proms SD

Night Of The Proms Pieter Embrechts (46) wordt de nieuwe presentator van Night of the Proms. Hij vervangt Kobe Ilsen, die de afgelopen drie jaar de concertreeks leidde. Embrechts zorgt meteen voor een primeur: behalve gastheer zal hij ook enkele nummers brengen in het Sportpaleis.

De organisatie klopte drie jaar geleden al aan bij Pieter Embrechts. Zij wilden de concertreeks - na dertig jaar - in een nieuw jasje steken, en daar hoorde ook een nieuwe presentator bij. “Ik was geschrokken van die vraag, want de Proms kende ik eigenlijk enkel van op televisie”, zegt Embrechts aan VRT NWS. “Ik was toen met andere projecten bezig en dus heb ik bedankt voor het aanbod.”

Vorig jaar dook Embrechts plots wél op in de show, zij het virtueel. Hij bracht er via het scherm boven het podium het duet 'Envoûte moi' met Isabelle A. En zo ging de bal aan het rollen. "Ik was gecharmeerd door de vormgeving en de muzikale variatie. Naast vaste waarden als John Miles was er ook ruimte voor alternatievere muzikale keuzes zoals Johannes Genard van School is Cool of de jonge pianiste Emily Bear. Die muzikale openheid sprak mij wel aan."

Muzikale gast

"Een paar maanden geleden kreeg ik plots de vraag of ik die avond niet wilde presenteren en ook muzikaal een inbreng wilde hebben. Toen ik hoorde dat Suzanne Vega een van de artiesten zou zijn, heb ik toegezegd", vertelt Embrechts. Dat de presentator ook zélf muzikale gast is, is nieuw voor Night of the Proms in ons land. In Nederland gebeurt dat al langer. "Het is dan ook een mooie gelegenheid om mijn werk voor een groot publiek te brengen.”

Embrechts treedt in de voetsporen van Carl Huybrechts (67) en Kobe Ilsen (36), die respectievelijk dertig en drie seizoenen achter hun naam hebben staan.

Eerder raakte al bekend dat Suzanne Vega en Milow op de affiche staan. De andere namen worden later bekendgemaakt. Night of the Proms vindt plaats op 23 en 24 november.