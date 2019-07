Maxi Jazz headliner van 35ste Night of the Proms DBJ

11 juli 2019

00u00 0 Muziek Maxi Jazz, Bart Peeters, John Miles en de Frans-Canadese sopraan Natalie Choquette zijn de eerste namen die aan de affiche van de 35ste Night of the Proms zijn toegevoegd.

Voor Maxi Jazz (62), de zanger van de danceformatie Faithless, is het de eerste keer dat hij er te gast is. Onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra en het koor Fine Fleur zal hij in het Antwerpse Sportpaleis zijn ninetieshits als 'Insomnia', 'God is a DJ' en 'We come 1' in een nieuw jasje steken.

Bart Peeters (59) leidt als presentator de show in goede banen, maar zingt ook zelf een paar nummers. Peeters nam al een keer deel aan de concertreeks in Nederland, maar het is zijn debuut op de Belgische Night of the Proms. De zanger is op donderdag 1 augustus ook gastheer van de eerste zomereditie van het muziekfestijn.

