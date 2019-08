Nieuwkomer Metejoor maakt na twee jaar al kans op een Zomerhit: "Winnen zal niet lukken, maar ik gun het Niels" Jolien Boeckx en Christophe d'Huysser

00u00 0 Muziek Hij verzorgde al het voorprogramma van Niels Destadsbader in het Sportpaleis, deed hetzelfde tijdens de Nederlandse tour van Clouseau, en nu maakt Metejoor kans op de Zomerhit van Radio 2. Dat terwijl hij twee jaar geleden nog misselijk werd van de stress en niet dúrfde te zingen.

Joris Van Rossem (28) - hoe Metejoor in het dagelijkse leven wordt aangesproken - is nog maar twee jaar met muziek bezig, maar stond deze zomer al op Vlaanderen Feest en Suikerrock. Dat de voorprogramma's bij zijn vrienden Niels Destadsbader en Clouseau grote deuren geopend hebben, spreekt dus voor zich. Volgende week trekt hij naar Radio 2 Zomerhit. En niet omdat hij er genomineerd is in één van de nevencategorieën. Metejoor maakt met zijn nummer 'Horizontaal' kans op de hoofdprijs en strijdt onder meer tegen Regi, Belle Perez, Laura Tesoro en Niels Destadsbader. "Ik voel me enorm vereerd, maar ik besef dat winnen mij niet zal lukken. Niels gaat met de Zomerhit lopen. Ik gun hem dat, hoor", zegt Van Rossem. "Al mag ik mijn fans zeker niet onderschatten. Het zijn stemmachines, maar Niels heeft er een miljoen meer. (lacht)" Winnen of niet, Metejoor is al blij met zijn nominatie op zich. "Wat ik in die korte periode allemaal heb gerealiseerd, is gewoon onwezenlijk. Ik ben blij dat de mensen nu een gezicht kunnen plakken op mijn naam, dat ze weten wie Metejoor is."

Faalangst

Het was producer Hans Francken, ook zijn manager, die Metejoor twee jaar geleden ontdekte. "Mijn zus Lisa, die in 2016 deelnam aan 'The Voice van Vlaanderen', stuurde een demo naar Hans en zijn vrouw. Voor ik het wist, stond ik in hun studio een liedje te zingen. 'Je hebt me omvergeblazen, we gaan samenwerken', zei Hans toen. Dat terwijl ik voor we vertrokken thuis nog zat over te geven van de stress", aldus Joris. Zijn hele leven al kampt hij met faalangst. "Als ik vroeger thuis op zolder ging zingen, moest iedereen weg." Zelfs vorig jaar, toen hij het voorprogramma van Clouseau bij hun tour in Nederland verzorgde, ging Joris kapot van de zenuwen. "Bij Niels in het Sportpaleis had ik er geen last meer van - een serieuze vooruitgang. Al denk ik er nooit helemaal van verlost te zijn."

Ondertussen heeft Metejoor al zes eigen nummers uit. "Ik ben Hans en zijn vrouw, die me in contact brengen met de juiste mensen, heel dankbaar", zegt hij. "Net als Koen en Kris Wauters, Miguel Wiels en Niels Destadsbader. Door zijn voorprogramma te doen, heb ik er trouwens veel vrouwelijke fans bijgekregen. Ik zou eens een feest moeten geven om die mensen voor alles te bedanken." Al zal hij na Radio 2 Zomerhit eerst weer naar school moeten, want Joris is naast zanger ook leerkracht lichamelijke opvoeding en leerlingenbegeleider. "Dat is telkens weer met beide voetjes op de grond. Maar ik wil die zekerheid zo lang mogelijk behouden, want in de muziekwereld heb je die niet. Als de kans zich aanbiedt om voltijds van muziek te leven: heel graag - dat weten ze op school. Al hoop ik niet dat mijn C4 morgen klaarligt. (lacht)"