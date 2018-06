Nieuwe Vlaamse popgroep Handbagage debuteert: "Hopelijk halen we Zomerhit" HL

11 juni 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 19 Muziek Vlaanderen is een nieuw muzikaal duo rijker: Handbagage. Kleurt hun debuutsingle de zomer van 2018? Hans Küsters, de ontdekker van Clouseau, gelooft er in elk geval in.

Kristof Van den Bergh en Bart Delacourt verdienden hun sporen als muzikant bij groepen als Milow, Monza, The Ditch en Plane Vanilla. Maar de twee kunnen zelf ook aardig zingen en slaan de handen in elkaar om voor het eerst zelfs op het voorplan te treden.

“We leerden elkaar kennen bij de groep Morse, een uitloper van The Ditch”, zegt Kristof. “Onze manier van werken klikte en wat we aan een song goed vonden, kwam ook helemaal overeen. Zo ontstond het idee om samen nummers te schrijven. Onze groep Morse zit nu toch in de koelkast, aangezien drummer Anthony al zijn energie in het project van zijn vrouw Karen Damen steekt. Begrijpelijk. Maar zo kwam er veel tijd vrij voor dit project. Hans Kusters, de ontdekker van Clouseau, Ingeborg en Stef Bos, kende ons al van Morse en gelooft volledig in onze kansen om als duo door te breken. Daarom brengt hij ook onze debuutsingle uit.”

Eerste single

Handbagage is niet enkel de groepsnaam van het duo, maar ook de titel van hun eerste single. “Die gaat over het onprettige gevoel na een onenightstand,” verduidelijkt Bart. “Wanneer het meisje op het punt staat te vertrekken en alles achter te laten, terwijl je toch een klik voelde en hoopt dat er iets overblijft: dat wilden we bezingen in ons refrein. Daarom ook de zin: “Hier is mijn hart, ik heb een idee, neem het als handbagage mee”. Handbagage doet aan reizen en ontsnappen denken, maar roept ook een aangenaam gevoel op. Het is tenslotte handig, niet te zwaar en je hebt het graag in je buurt. Dat dekt de lading van wat wij met Handbagage willen doen. Hopelijk is onze muziek moeilijk te vergelijken met die van anderegroepen, want dat zou willen zeggen dat we erin geslaagd zijn om toch iets aparts te maken. Enkel door ons buikgevoel te volgen.”

Nederlandstalige pop

Handbagage wil Nederlandstalige pop vol gitaren en zwierige melodieën brengen. “Vroeger leken Nederlandstalige teksten niet cool, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik er het nut van inzie”, gaat Kristof verder. “Je kan er tenslotte meer diepgang in steken, waardoor alles eerlijker wordt. We hebben al een paar nummers klaar, maar willen niks overhaasten. Eerst eens zien wat deze single doet. We hebben trouwens ook een mooie videoclip, met ex-Miss België Ellen Petri gemaakt. Het is de bedoeling dat zij in al onze clips te zien zal zijn. Waar we van dromen? Hopelijk nodigt Radio 2 ons uit op ‘Zomerhit’. Dat zou een mooi schouderklopje zijn en betekene dat we op de goede weg zijn. Maar anders wachten we wel tot volgend jaar. (lacht)”

Je kan hun eerste nummer 'Handbagage' hier beluisteren: