Nieuwe videoclip én concert voor de 'Ghost Rockers' MVO

18u01 0 Muziek Goed nieuws voor alle 'Ghost Rockers' fans, vanaf nu kan je de nieuwe videoclip van Mila, Jonas, Charlie, Alex en Jimmy bekijken. Het liedje heet 'Spoorloos', en aansluitend is ook in één keer de making-of van de clip te zien.

De clip wordt uitgezonden op 'Studio 100 Vlaanderen', maar achteraf is hij uiteraard ook via YouTube beschikbaar.

De 'Ghost Rockers' hebben zelfs nog meer in petto: na het uitverkochte concert van 'Ghost Rockers On Tour' keert de band op 15 en 16 september 2018 terug naar Antwerpen. Het concert zal plaatsvinden in 'de Shop', en heeft alleen maar staanplaatsen. Dansen is dus zeker toegestaan, toch zeker voor alle aanwezige kinderen. Die krijgen speciale plaatsen vooraan, terwijl hun ouders achteraan in de zaal een oogje in het zeil kunnen houden.