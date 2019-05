Nieuwe videoclip Dimitri Vegas & Like Mike gelanceerd, met glansrol voor Kim Kardashian SD

24 mei 2019

20u07

De videoclip voor ‘Best Friend’s Ass’, de muzikale samenwerking tussen Dimitri Vegas & Like Mike en Paris Hilton, is daarnet online gezet. ”‘Best Friend’s Ass’ is een bijzonder uniek project waaraan we alle drie keihard gewerkt hebben”, vertelde Dimitri al. “Het is eigenlijk net een sarcastische kijk op al die afgetrainde achterwerken op sociale media en het patsergedrag in vipclubs. Een beetje een parodie daarop zelfs. De bijhorende videoclip - waarvan ik het scenario schreef - versterkt het verhaal alleen maar.” En wie beter dan Kim Kardashian - die op Instagram maar wat graag uitpakt met haar derrière - om daarin mee te doen? “Zij stond helemaal bovenaan onze wishlist, en het is ons gelukt”, vertelde Dimitri.