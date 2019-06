Nieuwe video toont dramatischere versie van Freddie Mercury-nummer Daimy Van den Eede Marlies van Leeuwen

20 juni 2019

15u24

Bron: AP, AD.nl 0

Een gestripte versie van ‘Time Waits for No One’ van wijlen Queen-frontman Freddie Mercury is vandaag uitgebracht. Het nummer, waarin de zanger in tegenstelling tot op het bombastische origineel slechts wordt begeleid door een piano, is na 33 jaar teruggevonden in de archieven.

Bekijk hieronder de integrale videoclip: