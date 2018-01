Nieuwe topnaam: Eels op zondag 8 juli op Rock Werchter TDS

16u52

Bron: BELGA 1 epa Muziek Eels, de Amerikaanse band rond zanger en liedjesschrijver Mark Oliver Everett, concerteert deze zomer op zondag 8 juli op Rock Werchter. Dat heeft de band zelf bekendgemaakt op zijn website.

Het is na 2011, 2014 en 2017 al de vierde passage voor deze band die zowel rustige popballads als energieke rocknummers op haar actief heeft.Rock Werchter gaat dit jaar door van donderdag 5 tot en met zondag 8 juli.

De organisatoren hebben tot dusver al de namen bekendgemaakt van Gorillaz en Queens of The Stone Age (5/7), London Grammar (6/7), Pearl Jam (7/7) en Nick Cave and the bad Seeds (8/8). Een dagticket kost dit jaar 102 euro, een combiticket 238 euro.