Nieuwe supergroep in de maak? Taylor Swift, Selena Gomez en Katy Perry slaan handen in elkaar SD

05 augustus 2019

15u17

Bron: MetroUK 0 Muziek Nog niet zo lang geleden konden Taylor Swift (29) en Katy Perry (34) niet door een deur, maar nu zouden de twee hun ruzie niet alleen bijgelegd hebben, maar ook samen een nummer hebben opgenomen. Daarvoor kregen ze de hulp van Selena Gomez (27), al jarenlang een vriendin van Swift.

Dit weekend organiseerde Taylor Swift voor de eerste keer een luistersessie voor haar nieuwe album ‘Lovers’. Een heel selecte groep fans mocht exclusief naar de nieuwe muziek komen luisteren. Volgens een fan viel een bepaald nummer op, aangezien zowel Katy Perry als Selena Gomez op het lied te horen waren. “Het nummer gaat trouwens over vrouwenemancipatie”, liet een fanaccount van Taylor Swift na de luistersessie weten. Het is niet duidelijk of de samenwerking eenmalig is.

Pas enkele weken geleden beëindigden Taylor Swift en Katy Perry hun jarenlange ruzie. Naar verluidt zou Katy de eerste stap gezet hebben en een briefje (met olijftak) naar Taylor gestuurd hebben.