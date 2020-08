Nieuwe stemmen, positiewissels en langere ochtendshows: radiozenders ondergaan make-over voor het najaar MC/DBJ

25 augustus 2020

Muziek Het aankomende radioseizoen gaat er behoorlijk anders uitzien dan het vorige. Er is de strijd om de avondspits, maar zoals steeds worden de grootste kanonnen 's ochtends ingezet. Wij sommen de nieuwigheden en vaste waarden netjes voor u op.

Qmusic: Ander ochtend- én avondduo

De grootste wijzigingen in het radioschema vind je bij Qmusic. Vanaf maandag presenteren Maarten Vancoillie (32) en Dorothee Dauwe (30) het prestigieuze ochtendblok. Ze nemen de plaats in van Wim Oosterlinck (47), Inge De Vogelaere (26) en Sam De Bruyn (33) en doen dat een uurtje langer dan voorheen, van 6 tot 10 uur dus.

Het vrijgekomen plekje van Vancoillie en Dauwe tijdens de avondspits wordt ingenomen door het kersverse radioduo Sam De Bruyn en Vincent Fierens (28). Door de week presenteren ze samen, maar op vrijdagavond gaan de twee elk hun eigen weg. Fierens neemt een aanloop naar het weekend met de 'Top 40' tussen 14 en 18u, De Bruyn haalt nadien de toeters en bellen boven voor de echte start van het weekend.

Studio Brussel: Radiodebuut voor Pedro Elias

Studio Brussel herbekijkt zijn programmatie helemaal. Michèle Cuvelier (28) blijft op post pal in de ochtend, maar krijgt elke dag het gezelschap van een andere sidekick. Dat worden afwisselend VIER-gezichten Thomas Huyghe (29) en Pedro Elias (45), de Nederlandse zangeres Merel ‘Merol’ Baldé (29), Compact Disk Dummies-frontman Lennert Coorevits (27) en zangeres Meskerem Mees (20). Nog een nieuwkomer is voormalig Hooverphonic-zangeres Noémie Wolfs (32). Elke dinsdagavond zal ze tussen acht en tien haar favoriete platen draaien. Het avondblok blijft in handen van Eva De Roo (32), maar tot haar terugkeer na zwangerschap wordt het overgenomen door Joris Brys (31) en Fien Germijns (25).

MNM: Duo vervangt Tom De Cock

Laura Govaerts (26) en Sander Gillis (27) zijn de opvallendste nieuwkomers in het radioschema van MNM. Zij vervangen vanaf maandag Tom De Cock (36) in het avondblok, die afscheid nam als radio-dj. In het ochtendblok blijft alles bij het oude. Peter Van De Veire (48) start er maandag aan zijn twaalfde jaar als vocale stuiterbal, net als vorig seizoen met Kawtar Ehlalouch (23) en Wanne Synnave (23) aan zijn zijde. Ook Dorianne Aussems (27) blijft op post. Tussen acht en tien ‘s avonds is ze er opnieuw met ‘Generation M’, waar Lotte ‘seksuolotte’ Vanwezemael (27) een van de vaste gasten blijft.

Radio 2: Elke avond livemuziek

De ochtend bij Radio 2 blijft onveranderd, met actualiteit per provincie en ‘De inspecteur’ met Sven Pichal (41) tussen acht en negen. Wat nadien komt, is wel nieuw. Het verzoekprogramma van Benjamien Schollaert (40) krijgt een nieuwe naam: ‘Plaat Préféré’ tussen 9 en 10 uur wordt ‘Radio 2 Kickstart’. Ook nieuw is ‘Radio 2 Bene Bene’, later dit najaar. Daarin zorgt Vanessa Vanhove (47) van maandag tot donderdag tussen 18 en 20 uur voor livemuziek van artiesten uit Vlaanderen en Nederland. Caren Meynen (41) zal dan weer ‘s ochtends in het weekend te horen zijn en ‘Radio 2 Weekend’ is een nieuwe muziekprogramma op vrijdag. ‘De madammen’ en ‘Spits’ blijven behouden.

Willy: Voor het eerst een eigen ochtendshow

Bij de digitale rockzender starten ze vanaf vrijdag 28 augustus met hun eerste dagelijkse ochtendshow. Wim Oosterlinck (47), tot voor de zomer nog elke ochtend op Qmusic, zet zijn schouders onder het project en zendt zijn allereerste show vanaf zeven uur uit.

Het avondblok bij Willy wordt elke dag ingevuld door een andere stem. Marcel Vanthilt (63), Stijn Meuris (55), metalkenner Andries Beckers, ‘The Sore Losers’-frontman Cedric Maes en vader en zoon Luc en Eppo Janssen vullen elke dag het blok tussen vier en zes.

JOE: Heidi Van Tielen keert terug

Sven Ornelis (47) en Anke Buckinx (40) begonnen deze week al met hun ochtendshow en dat doen ze dit seizoen een uurtje langer, tot 10 uur dus. Raf Van Brussel (49) en Rani De Conick (50) blijven op post tijdens het avondblok. Verder is er de terugkeer van Heidi Van Tielen (34, foto). Zij start zaterdag 5 september met de TOP 2000. Tess Goossens (38) verhuist van de middag naar de avond. Tussen 19 en 21 uur zal ze iedere zondagavond het zwoele ‘Love, Sex & Drama’ presenteren.

Nostalgie: De vroegste vogels van het land

Herbert Bruynseels (58) en Astrid Philips mogen zich de vroegste radiovogels van het land noemen, want zij startten hun ochtendshow vorige week maandag al, en dat doen ze telkens vanaf vijf uur ‘s morgens.

Opvallendste nieuwkomer bij Nostalgie is ongetwijfeld Leen Demaré (58), die na haar ontslag bij JOE onderdak vond bij de concurrent. Sinds vorige week presenteert ze door de week tussen zeven en tien het nostalgische muziekprogramma ‘Lena Lena’. Sinds mei nam Demaré ook al de ochtendshow in de zomer over.

Radio 1: Nieuwe stem voor ‘De Ochtend’

Ruth Joos (44, foto) presenteerde jarenlang het blok rond de avondspits, maar vanaf maandag is ze tussen zes en negen ‘s morgens te horen in ‘De ochtend’. Een baan die ze om de week afwisselt met Xavier Taveirne (39). Michaël Van Droogenbroeck (42) gaat in het weekend rond de ontbijttafel zitten met politici. De plek van Joos in het avondblok wordt ingenomen door Gert Geens. Hij presenteert ‘De wereld vandaag’ afwisselend met Ruth Roets. Vanaf zaterdag tot en met 20 september staat de zender weer grotendeels in het teken van de Tour.