Nieuwe song Billie Eilish is na één dag meest gestreamde nummer ter wereld Redactie

01 augustus 2020

19u23

Bron: AD 0 Muziek Zangeres Billie Eilish (18) heeft een flinke hit te pakken met haar nieuwe single ‘My Future’. Het lied kwam vrijdag uit en werd op één dag al ruim 5,1 miljoen keer beluisterd op Spotify. Zo werd de song wereldwijd het meest gestreamde nummer.

Ook in haar thuisland Amerika was ‘My Future’ het populairste lied van de dag op Spotify met ruim 2 miljoen streams. En op iTunes gaat het eveneens hard: de song staat momenteel in zes landen op de eerste plaats van de downloadlijst, waaronder in Nederland. Bij het lied bracht Billie een animatieclip uit, die binnen ruim een dag meer dan 13 miljoen keer werd bekeken op YouTube.

‘My Future' is het eerste lied dat vijfvoudig Grammy-winnares Billie en haar broer Finneas maakten tijdens de lockdown. In het nummer, mogelijk de eerste single van haar tweede album, zingt de zangeres dat ze verliefd is. Niet op een ander mens, maar op haar eigen toekomst. Ze kiest ervoor even alleen te zijn, zodat ze zichzelf kan leren kennen. “Ik weet dat mensen zeggen dat ik ongelukkig zou moeten zijn zonder iemand anders”, zingt ze. “Maar ben ik dan niet iemand?”

Het zijn opvallend positieve woorden van de zangeres die bekendstaat om haar meer duistere teksten. Recensenten zijn enthousiast over die mogelijke nieuwe richting. “Wat ze hierna ook gaat doen, dit is een perfect stukje broodnodige, positieve pop”, schreef het gezaghebbende tijdschrift NME.

Lees ook:

Stalker Billie Eilish krijgt contactverbod van drie jaar

Billie Eilish bekent: “Ik heb me nog nooit gewild gevoeld”