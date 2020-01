Nieuwe single, plaat, tour én docureeks: Bieber is back TDS

03 januari 2020

00u00 0 Muziek 2020 wordt het jaar van Justin Bieber (25), want de Canadese zanger liet via sociale media weten dat hij een grootse comeback maakt. Hij pakt niet alleen uit met nieuwe nummers, maar ook met een tournee én een eigen documentairereeks.

Biebers eerste wapenfeit is de single 'Yummy', die vanaf vandaag beschikbaar is. Later dit jaar volgt een vijfde album, zijn eerste plaat sinds 2015. Van mei tot september gaat Bieber dan weer touren in de VS en Canada, en in het najaar maakt de zanger zijn opwachting in zijn eigen 10-delige docureeks 'Justin Bieber: Seasons'. "Als mensen zijn we niet perfect. Mijn verleden, mijn fouten, alles wat ik heb meegemaakt... Ik geloof dat ik exact ben waar ik hoor te zijn. God heeft me precies waar hij me hebben wil", zegt Bieber over zijn terugkeer. "Ik heb het gevoel dat dit album anders is dan mijn vorige, omdat ik nu op een andere plek in mijn leven sta. We hebben allemaal een ander verhaal. Ik kan niet wachten om het mijne te delen."

De afgelopen jaren waren niet de gemakkelijkste voor de superster. De druk die al op jonge leeftijd op hem gelegd werd, zorgde er naar eigen zeggen voor dat hij ontspoorde, drugs ging gebruiken en depressief werd.

