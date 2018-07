Nieuwe single Noa Neal gaat over breuk met Frank Molnar MVO

19 juli 2018

10u49 0 Muziek Noa Neal stelde gisteren haar nieuwe single 'Castles in the Sand' voor op de Gentse Feesten. De zelfgeschreven zomerballad laat in haar hart kijken en verhaalt over het verwerkingsproces na haar breuk met Frank Molnar.

"Castles in the Sand is een speciaal nummer geworden voor mij persoonlijk", getuigt Noa. "Het is het herkenbare verhaal van angst om liefde terug volledig toe te laten of de angst om ze juist kwijt te raken. Het willen wegrennen van oude pijn maar tegelijkertijd een immense boost van fijne energie die uiteindelijk de angst moet overwinnen. ‘So come to me before I go’ is zo een passage in de tekst", licht ze toe.

Noa trok richting de States om opnieuw samen te werken met haar ex, producer Frank Molnar. "Bij de single hoort een speelse liefdevolle clip die je doet zweven op een roze wolk. Met het opnieuw samenwerken, zou ik een voorbeeld willen zijn naar anderen om aan te tonen dat vriendschap na een breuk niet enkel in sprookjes bestaat." Molnar zelf heeft ook nieuwe projecten aan de horizon. Hij zet zijn schouders onder een autoprogramma voor Discovery US.

'Castles in the Sand' is de eerste van een reeks nieuw geschreven songs waar Noa het afgelopen jaar aan gewerkt heeft. Binnenkort volgt er ook een album.