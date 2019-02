Nieuwe single Netsky krijgt op één week tijd twee miljoen streams SD

22 februari 2019

17u55

Bron: News Records 0 Muziek De nieuwste single van de Antwerpse DJ en producer Netsky - ‘I Don’t Even Know You Anymore feat. Bazzi & Lil Wayne’ - breekt potten. Niet alleen werd het nummer op één week tijd al twee miljoen keer gestreamd op Spotify, het werd ook toegevoegd aan de prestigieuze ‘Today’s Top Hits’-playlist.

Netsky (echte naam Boris Daenen) is momenteel op tournee in Nieuw-Zeeland, maar dat weerhoudt hem er niet van om ook op de streamingplatforms straffe resultaten te behalen met zijn nieuwe single, ‘I Don’t Even Know You Anymore feat. Bazzi & Lil Wayne’. Het nummer is nog maar één week uit, maar werd al meer dan twee miljoen keer beluisterd op Spotify. Daarnaast werd het ook toegevoegd aan de prestigieuze playlist ‘Today’s Top Hits’, die gevolgd wordt door meer dan 22 miljoen mensen. Daar een plaats in veroveren, is niet eenvoudig.

Ook op Apple Music doet de single het goed. Vrijwel meteen na de release kwam de single binnen in de ‘Apple Music Dance’-hitlijsten in 22 verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

‘I Don’t Even Know You Anymore’ is beschikbaar op alle streaming- en downloadsites.