Nieuwe single én album voor Helmut Lotti: "Terugkeer naar mijn roots"

02 augustus 2018

00u00 0 Muziek Primeur op Radio 2 vanmiddag: Helmut Lotti (48) stelt er z'n nieuwe single voor. En het is een terugkeer naar de roots, want Helmut werkt opnieuw samen met The Golden Symphonic Orchestra, het orkest waarmee hij vroeger grote hits scoorde. De cover van 'My Girl' wordt dan ook "honderd procent Helmut".

"'My Girl' is een heel romantisch en ritmisch soulnummer", vertelt Helmut. De monsterhit van The Temptations uit 1965 wordt nu in een symfonisch jasje gestopt, dankzij The Golden Symphonic Orchestra. Zij werken ook mee aan de andere nummers op de nieuwe plaat van Helmut, die in september verschijnt. "Onze samenwerking is tien jaar geleden gestopt, maar voor dit album pik ik met hen de draad weer op. Ik breng een nieuwe stijl, maar tegelijkertijd is het ook een terugkeer naar mijn roots. 't Is in ieder geval honderd procent Helmut." (lachje) Op de plaat zullen niet alleen covers staan, maar ook drie eigen nummers, vertelt Helmut.

Zalen van 5.000 man

Bij het nieuwe album horen ook grootse plannen. "Momenteel staat er al een tournee klaar in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Er zijn ook plannen om op te treden in Scandinavië en Zuid-Afrika. Ik kijk er echt naar uit om weer op de planken te staan. We hebben bewust gekozen voor middelgrote zalen van zo'n 1.500 à 5.000 man, omdat ik dan interactie kan opbouwen met het publiek. Wie naar de concerten komt kijken, zal zowel mijn nieuwe werk horen als mijn bekendste nummers uit het verleden. In ieder geval: ik heb er immens veel goesting in. Ik heb de afgelopen twee maanden in de studio gezeten om deze nieuwe plaat tot in de puntjes af te werken."

"Weet je wat grappig is? Sinds ik in 'Liefde voor muziek' zat, merk ik dat mensen mij opnieuw herkennen. Ze vragen mij nu ook om selfies. Zotjes, want ten tijde van mijn laatste album met The Golden Symphonic Orchestra was dat helemaal nog niet zo ingeburgerd. Terwijl selfies tegenwoordig het equivalent van een handtekening zijn."

Muzieksnob

Lotti gaat niet alleen op fotografisch vlak met z'n tijd mee. "Vorige week ben ik een dag naar Tomorrowland geweest. Ik weet het, je zou mij daar niet verwachten. (lacht) Maar ik ben in de verste verte geen muzieksnob: je hebt in elk genre goede en slechte dingen. Al moet ik wel eerlijk bekennen dat ik het festival vooral eens wilde meemaken. En ik heb me geamuseerd." Of Helmut ooit op Tomorrowland zou willen spelen? "Ik zou wel zot zijn om nee te zeggen. Als een festival mij vraagt - welk dan ook - dan denk ik dat ze erop vertrouwen dat ik daar wel zal passen. Ik ga sowieso geen dance-artiest worden, voor alle duidelijkheid", lacht Helmut.

De single is te horen in 'Spits', tussen 14 en 16 uur op Radio 2.

Meer info over de concertdata: gracialive.be