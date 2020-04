Nieuwe radiozender ‘Joe - Best of Belgium’ ondersteunt artiesten van eigen bodem BDB

15 april 2020

Bron: Joe 0 Muziek De coronacrisis snijdt diep in de Belgische muziekindustrie en dat is ook radiozender Joe niet ontgaan. Om de boodschap #playlocal extra te ondersteunen wordt woensdag 15 april het nieuwe radiostation ‘Joe - Best Of Belgium’ gelanceerd. Dat heeft Joe-dj Sven Ornelis bekendgemaakt tijdens de ochtendshow.

Op de nieuwe digitale zender, die vanaf nu te beluisteren is via Joe.be, de Joe-app én via DAB+, weerklinken non-stop de beste Belgische platen. “Muziek van eigen bodem staat al elk weekend centraal bij ons tijdens het radioprogramma ‘Best of Belgium’”, aldus Sven Ornelis. “Het is fantastisch dat dat nu wordt uitgebreid naar een hele eigen zender. De Belgische muziek en artiesten verdienen dat!”

Het is trouwens niet toevallig dat de zender op woensdag 15 april gelanceerd wordt, want er is nog een extra Belgische link: de 60ste verjaardag van koning Filip. “Als dat geen mooi verjaardagscadeau is voor de vorst, dan weet ik het ook niet meer”, lacht Sven.

Artiesten kiezen favoriete platen

De eerste uitzenddag van de radiozender wordt alvast een extra speciale: de playlist wordt gekozen door heel wat Belgische artiesten. Zo presenteren Bart Peeters, Jan Leyers, Kris Wauters, Walter Grootaers, Guy Swinnen en Joe-dj’s Born en Raf Van Brussel woensdag elk een uur lang hun favoriete platen.

“Zeker nu is de nood aan #playlocal groter dan ooit en daar spelen we bij Joe meer dan ooit op in door onze familie uit te breiden met een nieuwe digitale zender", zegt Alain Claes, hoofd muziek. “Op Joe - Best of Belgium zal je 24/7 de beste Belgische muziek horen.”

Benieuwd naar de nieuwe radiozender? Luister dan nu naar Joe - Best of Belgium via joe.be, de Joe-app, DAB+ of het Radioplayer-platform. De radiozender komt mee tot stand dankzij Norkring.

