U2 brengt nieuw album uit in december Net op tijd om onder de kerstboom te leggen

11u20 AFP U2

Bono en co. zijn terug van nooit weggeweest. Binnenkort ligt hun nieuwe album 'Song of Experience' in de rekken, en dat wel net op tijd om de diehard fans in de familie het perfecte kerstcadeau te bezorgen. Keuze genoeg, want er komt een standaard-, deluxe- en een dubbele vinyl versie op de markt.

Het 14de studioalbum van de band zal verschijnen op 1 december, maar de nieuwste single van de plaat kan je alvast beluisteren. 'Get Out Of Your Own Way' kan je streamen op Spotify, net als de eerste single 'You're The Best Thing About Me', die op 6 september gereleased werd.