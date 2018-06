Paul McCartney brengt in september nieuw album uit IB

21 juni 2018

02u20

Bron: Belga 0 Nieuwe platen Paul McCartney brengt een nieuw album uit, zijn zeventiende als soloartiest. Het kreeg de naam Egypt Station en het is vernoemd naar een kunstwerk dat hij in 1988 maakte. Dat heeft de voormalige Beatle bekendgemaakt.

Tegelijkertijd loste hij al twee songs van het album: "Come on to me" en "I don't Know". Het is intussen vijf jaar geleden dat de 76-jarige McCartney een album uitbracht.

Het jongste album werd opgenomen in Los Angeles, Londen en Sussex. Producer is Greg Kurstin, die in het verleden ook al samenwerkte met Adele en de Foo Fighters. Het album komt in september uit.