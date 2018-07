Nieuwe album Rod Stewart komt eind september uit SD

19 juli 2018

22u01

Bron: ANP 0 Nieuwe platen De Britse zanger Rod Stewart (73) brengt op 28 september zijn dertigste studioalbum uit. Op het album Blood Red Roses komen dertien nummers te staan. De luxe editie krijgt er nog drie bonustracks bij, meldt Billboard.

Blood Red Roses is het eerste album in drie jaar en de opvolger van Another Country. De release valt samen met het vijftigjarig artiestenjubileum van Rod Stewart. De zanger had de titel van zijn nieuwste project eind juni al verklapt, maar onthulde donderdag meer details.

"Ik denk altijd dat ik albums maak voor een paar vrienden en deze plaat heeft deze intimiteit", zegt Rod Stewart. "Oprechtheid en eerlijkheid gaan een lange weg in het leven en hetzelfde geldt voor het schrijven van liedjes." De eerste single is 'Didn't I'. Blood Red Roses kan worden besteld bij het downloaden van de single.

Rod Stewart is een van de bestverkopende artiesten met meer dan 200 miljoen verkochte albums wereldwijd.